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Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
5.0
2
1 660 ₽
Пилки для лобзиков
    Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009197
    5.0
    2
    Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
    Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
      Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
      Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)

      Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)

      1 660 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		91
      Все характеристики
      1 660 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзиковое пильное полотно BOSCH T 308 BP Precision for Wood позволяет выполнять точные, очень чистые прямые пропилы в древесине.

        Преимущества

        • Увеличенная толщина полотна предупреждает изгибание и позволяет делать пропилы под точными углами
        • Полотно HCS подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов
        • Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы — чистый результат; два ряда зубьев — работа без сколов
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком