Набор пил Bosch T 308 BP Precision for Wood 2.608.667.400 (5 шт.)
Арт. 77777X9009197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|91
- Лобзиковое пильное полотно BOSCH T 308 BP Precision for Wood позволяет выполнять точные, очень чистые прямые пропилы в древесине.
Преимущества
- Увеличенная толщина полотна предупреждает изгибание и позволяет делать пропилы под точными углами
- Полотно HCS подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов
- Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы — чистый результат; два ряда зубьев — работа без сколов
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком