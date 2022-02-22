Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)

Преимущества

Удобство в применении

7 коронок диаметром 26; 32;39; 45; 51; 58; 64 мм

Для бурения в современной промышленности используют специальные инструменты или детали, которые именуют коронками. Это насадки на буровые механизмы или установки, что выполняют непосредственно функцию бурения. Их крепят на роторы, которыми любая буровая установка оборудована в обязательном порядке. Однако коронки могут различаться по своей структуре, так как предназначаются для разработки различных пород.