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Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)
4.4
7
Найти аналог
Наборы коронок по дереву
    Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)
    Арт. 9016536
    4.4
    7
    Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)
    Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)
      Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)
      Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)

      Набор пильных венцов Bosch 2.607.019.449 (7 предметов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016536
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		18
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •    Для бурения в современной промышленности используют специальные инструменты или детали, которые именуют коронками. Это насадки на буровые механизмы или установки, что выполняют непосредственно функцию бурения. Их крепят на роторы, которыми любая буровая установка оборудована в обязательном порядке. Однако коронки могут различаться по своей структуре, так как предназначаются для разработки различных пород.

        Преимущества

        • Удобство в применении
        • 7 коронок диаметром 26; 32;39; 45; 51; 58; 64 мм