Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062
Арт. 90167509
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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min диаметр, мм
|25
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max диаметр, мм
|63
- Набор Bosch 2.608.584.062 применяется в домашних условиях, в мастерских, на производствах, в строительстве. Пильные венцы предназначены для работы по твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП с покрытием, пластмассе. Используются для сверления отверстий для трубопровода, вентиляционных трубопроводов, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки и т.д. Оптимальная скорость вращения при диаметре венца 25 мм - 1500 об/мин., при диаметре венца 50 мм - 800 об/мин., при диаметре венца 100 мм - 200 об/мин.
Преимущества
- Основание коронки изготовлено из алюминия, отлитого под давлением
- Зубья имеют усредненный профиль резания
- Венцы надежно крепятся в патроне сверла с помощью 6-гранного хвостовика, который обеспечивает более плавный ход сверления
- Глубина сверления 40 мм