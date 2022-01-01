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Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062
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Наборы коронок по дереву
    Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062
    Арт. 90167509
    Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062

      Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90167509

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      min диаметр, мм
      		25
      max диаметр, мм
      		63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Bosch 2.608.584.062 применяется в домашних условиях, в мастерских, на производствах, в строительстве. Пильные венцы предназначены для работы по твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП с покрытием, пластмассе. Используются для сверления отверстий для трубопровода, вентиляционных трубопроводов, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки и т.д. Оптимальная скорость вращения при диаметре венца 25 мм - 1500 об/мин., при диаметре венца 50 мм - 800 об/мин., при диаметре венца 100 мм - 200 об/мин.

        Преимущества

        • Основание коронки изготовлено из алюминия, отлитого под давлением
        • Зубья имеют усредненный профиль резания
        • Венцы надежно крепятся в патроне сверла с помощью 6-гранного хвостовика, который обеспечивает более плавный ход сверления
        • Глубина сверления 40 мм