Набор пильных венцов BOSCH 7шт. (25-63мм.) 2.608.584.062

Преимущества

Основание коронки изготовлено из алюминия, отлитого под давлением

Зубья имеют усредненный профиль резания

Венцы надежно крепятся в патроне сверла с помощью 6-гранного хвостовика, который обеспечивает более плавный ход сверления

Глубина сверления 40 мм

Набор Bosch 2.608.584.062 применяется в домашних условиях, в мастерских, на производствах, в строительстве. Пильные венцы предназначены для работы по твердой и мягкой древесине, фанере, ДСП с покрытием, пластмассе. Используются для сверления отверстий для трубопровода, вентиляционных трубопроводов, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки и т.д. Оптимальная скорость вращения при диаметре венца 25 мм - 1500 об/мин., при диаметре венца 50 мм - 800 об/мин., при диаметре венца 100 мм - 200 об/мин.