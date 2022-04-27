Набор пилок Metabo 10шт 623600000
Арт. 77777X9009203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Общая длина, мм
|100
- Набор пилок Metabo 623600000 используется в ножовочных пилах следующих брендов: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil.
Преимущества
- В наборе находятся пилки, изготовленные из высокоуглеродистой и быстрорежущей сталей, и предназначены для работ по дереву, металлу и синтетическим материалам
- Данные лобзиковые полотна имеют однокулачковый хвостовик