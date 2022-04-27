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Набор пилок Metabo 10шт 623600000
5.0
2
1 299 ₽
1 359 ₽
Пилки для лобзиков
    Набор пилок Metabo 10шт 623600000
    Арт. 77777X9009203
    5.0
    2
    Набор пилок Metabo 10шт 623600000
    Набор пилок Metabo 10шт 623600000
    Набор пилок Metabo 10шт 623600000
      Набор пилок Metabo 10шт 623600000
      Набор пилок Metabo 10шт 623600000
      Набор пилок Metabo 10шт 623600000

      Набор пилок Metabo 10шт 623600000

      • -60 ₽
      1 299 ₽
      1 359 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Общая длина, мм
      		100
      Все характеристики
      • -60 ₽
      1 299 ₽
      1 359 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор пилок Metabo 623600000 используется в ножовочных пилах следующих брендов: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil.

        Преимущества

        • В наборе находятся пилки, изготовленные из высокоуглеродистой и быстрорежущей сталей, и предназначены для работ по дереву, металлу и синтетическим материалам
        • Данные лобзиковые полотна имеют однокулачковый хвостовик