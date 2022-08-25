Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK

Набор, содержащий, помимо собственно пневматического молотка JAH-6833H, пять наиболее распространенных насадок для производства работ по резке, рубке, разрушению и т.п. металов и материалов различной твердости и пластичности. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Особенности:

Пневматический молоток;

Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, плоское долото, односторонний резак).