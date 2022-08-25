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Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK
    Арт. jonnesway_4934
    5.0
    1
    Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK

      Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4934
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Частота ударов, уд/мин
      		2100
      Давление воздуха, атм
      		6.2
      Тип соединения
      		резьбовое
      Расход воздуха, л/мин
      		283
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор, содержащий, помимо собственно пневматического молотка JAH-6833H, пять наиболее распространенных насадок для производства работ по резке, рубке, разрушению и т.п. металов и материалов различной твердости и пластичности. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Особенности:

        • Пневматический молоток;
        • Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, плоское долото, односторонний резак).