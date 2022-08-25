Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK
Арт. jonnesway_4934
Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток - 2100 уд./мин., 283 л/мин и комплект насадок, 8 предметов, JAH-6833HK
Арт. jonnesway_4934
Характеристики
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Производитель
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Частота ударов, уд/мин
|2100
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Давление воздуха, атм
|6.2
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Тип соединения
|резьбовое
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Расход воздуха, л/мин
|283
Набор, содержащий, помимо собственно пневматического молотка JAH-6833H, пять наиболее распространенных насадок для производства работ по резке, рубке, разрушению и т.п. металов и материалов различной твердости и пластичности. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Особенности:
- Пневматический молоток;
- Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, плоское долото, односторонний резак).