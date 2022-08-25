Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK

Применяется для резки, рубки, разрушения материалов различной твердости и пластичности в зависимости от используемой насадки.Пневматический молоток JAH-303 – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающий высокой энергией и частотой ударов. Изделие имеет пониженный расход воздуха, снабжено устройством, гасящим вибрацию при работе, гибким соединением для подключения воздушного шланга, комплектуется быстросъемным патроном и набором насадок. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Комплектация:

Пневматический молоток;

Пружина;

Быстросменный патрон;

Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, односторонний резак).