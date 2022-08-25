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Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
5.0
1
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Пневматические молотки отбойные
    Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
    Арт. jonnesway_4932
    5.0
    1
    Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
    Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
      Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
      Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK

      Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4932
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Частота ударов, уд/мин
      		2100
      Сила удара, Дж
      		9.6
      Давление воздуха, атм
      		6.2
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Применяется для резки, рубки, разрушения материалов различной твердости и пластичности в зависимости от используемой насадки.Пневматический молоток JAH-303 – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающий высокой энергией и частотой ударов. Изделие имеет пониженный расход воздуха, снабжено устройством, гасящим вибрацию при работе, гибким соединением для подключения воздушного шланга, комплектуется быстросъемным патроном и набором насадок. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Комплектация:

        • Пневматический молоток;
        • Пружина;
        • Быстросменный патрон;
        • Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, односторонний резак).