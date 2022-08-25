Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
Арт. jonnesway_4932
Набор пневматического инструмента Jonnesway: молоток (низкая вибрация) - 2100 уд./мин. и комплект насадок, 8 предметов, JAH-303HK
Арт. jonnesway_4932
Характеристики
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Производитель
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Частота ударов, уд/мин
|2100
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Сила удара, Дж
|9.6
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Давление воздуха, атм
|6.2
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
Применяется для резки, рубки, разрушения материалов различной твердости и пластичности в зависимости от используемой насадки.Пневматический молоток JAH-303 – инструмент, оборудованный механизмом возвратно-поступательного действия, обладающий высокой энергией и частотой ударов. Изделие имеет пониженный расход воздуха, снабжено устройством, гасящим вибрацию при работе, гибким соединением для подключения воздушного шланга, комплектуется быстросъемным патроном и набором насадок. При проведении работ с использованием этого инструмента необходимо защищать руки, с помощью перчаток, гасящих вибрацию, применять средства защиты органов зрения, дыхания и слуха. Комплектация:
- Пневматический молоток;
- Пружина;
- Быстросменный патрон;
- Набор хромо-молибденовых зубил (резак, резак для сварочных швов, конический пробойник, односторонний резак).