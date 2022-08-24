Набор пневмоинструмента 34 предмета кейс
Набор пневматического инструмента предназначен для выполнения различных работ с применением в качестве источника энергии сжатого воздуха.
Комплектация:
- шлифовальная машинка для борфрез и шлифовальных головок с диаметром хвостовика 6 мм;
- ударный гайковерт с хвостовиком 1/2";
- угловой гайковерт с хвостовиком 1/2";
- долото;
- шестигранный ключ 4 мм;
- адаптер переходник 3/8” на 1/2";
- быстросъемный разъем типа «рапид»;
- шлифовальные головки - 3 шт.;
- ударные гаечные головки 1/2 - 10 шт.;
- универсальные ключи для шлифовальной машины - 2 шт.;
- зубила длиной 120 мм - 3 шт.;.
- пружинный фиксатор для долота;
- входных штуцеров типа «рапид-1/4”- 6шт.;.
- переходник 1/2" на 3”;
- масленка;
- пластиковый кейс.