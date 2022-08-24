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Набор пневмоинструмента 34 предмета кейс
5.0
1
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор пневмоинструмента 34 предмета кейс
    Арт. fubag_813
    5.0
    1
    Набор пневмоинструмента 34 предмета кейс

      Набор пневмоинструмента 34 предмета кейс

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_813
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты, мм
      		360x120x320
      Вес, кг
      		8.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор пневматического инструмента предназначен для выполнения различных работ с применением в качестве источника энергии сжатого воздуха.

        Комплектация:

        • шлифовальная машинка для борфрез и шлифовальных головок с диаметром хвостовика 6 мм;
        • ударный гайковерт с хвостовиком 1/2";
        • угловой гайковерт с хвостовиком 1/2"; 
        • долото;
        • шестигранный ключ 4 мм; 
        • адаптер переходник 3/8” на 1/2"; 
        • быстросъемный разъем типа «рапид»;
        • шлифовальные головки - 3 шт.;
        • ударные гаечные головки 1/2 - 10 шт.;
        • универсальные ключи для шлифовальной машины - 2 шт.;
        • зубила длиной 120 мм - 3 шт.;.
        • пружинный фиксатор для долота;
        • входных штуцеров типа «рапид-1/4”- 6шт.;. 
        • переходник 1/2" на 3”;
        • масленка; 
        • пластиковый кейс.