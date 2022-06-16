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Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
5.0
2
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Арт. О00000013213
    5.0
    2
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
    Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5

      Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, пистолет для мовиля
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор пневмоинструмента ВИХРЬ НП-5 – это оборудование, которое работает от компрессора с помощью энергии сжатого воздуха. У пневмоинструмента производительность больше, чем у электрического оборудования. Отлично подходит ко всем компрессорам ВИХРЬ.

        Преимущества

        • Универсальные соединительные разъемы подойдут для любых компрессоров
        • Удобная продувка с помощью продувочного пистолета
        • Удобный в использовании пистолет для подкачки шин
        • Наносите штукатурку с помощью пистолета для вязких жидкостей
        • Производите покрасочные работы с помощью краскопульта
        • Подключайте пневмоинструмент с помощью 5-и метрового прочного витого шланга