Набор пневмоинструмента ВИХРЬ НП-5 – это оборудование, которое работает от компрессора с помощью энергии сжатого воздуха. У пневмоинструмента производительность больше, чем у электрического оборудования. Отлично подходит ко всем компрессорам ВИХРЬ.

Преимущества