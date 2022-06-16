Набор пневмоинструмента Вихрь НП-5
Арт. О00000013213
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип оборудования
|краскораспылитель, пневмошланг, пистолет для накачки шин, обдувочный пистолет, пистолет для мовиля
|
Тип соединения
|рапид
- Набор пневмоинструмента ВИХРЬ НП-5 – это оборудование, которое работает от компрессора с помощью энергии сжатого воздуха. У пневмоинструмента производительность больше, чем у электрического оборудования. Отлично подходит ко всем компрессорам ВИХРЬ.
Преимущества
- Универсальные соединительные разъемы подойдут для любых компрессоров
- Удобная продувка с помощью продувочного пистолета
- Удобный в использовании пистолет для подкачки шин
- Наносите штукатурку с помощью пистолета для вязких жидкостей
- Производите покрасочные работы с помощью краскопульта
- Подключайте пневмоинструмент с помощью 5-и метрового прочного витого шланга