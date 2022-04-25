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Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы сверл
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
    Арт. 90089995
    5.0
    2
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
    Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)

      Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089995
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		55
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор принадлежностей Metabo 626707000 представляет собой различные сверла (по металлу, по камню, по дереву), различные биты длиной 25 мм, торцевые ключи и другие принадлежности, необходимые для работы мастеров.

        Преимущества

        • Весь комплект подходит для профессионального использования и рассчитан на большие нагрузки
        • В кейсе имеется специальная удобная подставка для оснастки