Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)

Преимущества

Весь комплект подходит для профессионального использования и рассчитан на большие нагрузки

В кейсе имеется специальная удобная подставка для оснастки

Набор принадлежностей Metabo 626707000 представляет собой различные сверла (по металлу, по камню, по дереву), различные биты длиной 25 мм, торцевые ключи и другие принадлежности, необходимые для работы мастеров.