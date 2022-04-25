Набор принадлежностей в пластиковом кейсе Metabo 626707000 (55 шт.)
Арт. 90089995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|55
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Ударное
|Нет
- Набор принадлежностей Metabo 626707000 представляет собой различные сверла (по металлу, по камню, по дереву), различные биты длиной 25 мм, торцевые ключи и другие принадлежности, необходимые для работы мастеров.
Преимущества
- Весь комплект подходит для профессионального использования и рассчитан на большие нагрузки
- В кейсе имеется специальная удобная подставка для оснастки