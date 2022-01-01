Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
Арт. jonnesway_6052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|1.2
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Габариты
|240х140х40
- Набор инструментов Jonnesway AI010090 - применяется для демонтажа ступичных резьбовых крепежных элементов шкивов генераторов автомобилей.
Преимущества
- Набор съемников генераторов легковых автомобилей Jonnesway AI010090 49041 находит применение в автосервисах
- С его помощью можно демонтировать крепеж шкивов и снять генератор
- Благодаря наличию вставок нескольких размеров набор подходит для различных автомобилей