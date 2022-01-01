Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
Найти аналог
Съемники шкивов
    Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
    Арт. jonnesway_6052
    Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
    Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
      Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090
      Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090

      Набор приспособлений для демонтажа генераторов л/а Jonnesway AI010090

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6052

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		1.2
      Габариты
      		240х140х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов Jonnesway AI010090 - применяется для демонтажа ступичных резьбовых крепежных элементов шкивов генераторов автомобилей.

        Преимущества

        • Набор съемников генераторов легковых автомобилей Jonnesway AI010090 49041 находит применение в автосервисах
        • С его помощью можно демонтировать крепеж шкивов и снять генератор
        • Благодаря наличию вставок нескольких размеров набор подходит для различных автомобилей