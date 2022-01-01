Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
Арт. Х13021167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.901
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Габариты, мм
|299x387x85
- Набор профессионального инструмента ТМ ЕРМАК 736072 - надежный и практичный комплект, предназначенный для ремонтных работ и обслуживания вашего автомобиля. Изделия набора изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, что гарантирует работу при больших нагрузках и долгий срок службы. Эргономичные ручки способствуют удобному хвату во время работы. Пластиковый кейс обеспечит компактное хранение и удобную транспортировку.