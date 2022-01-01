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Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Арт. Х13021167
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
    Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов
      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов

      Набор профессионального инструмента ЕРМАК 736072, 100 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13021167

      Характеристики

      Производитель
      		Ермак
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.901
      Габариты, мм
      		299x387x85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионального инструмента ТМ ЕРМАК 736072 - надежный и практичный комплект, предназначенный для ремонтных работ и обслуживания вашего автомобиля. Изделия набора изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали, что гарантирует работу при больших нагрузках и долгий срок службы. Эргономичные ручки способствуют удобному хвату во время работы. Пластиковый кейс обеспечит компактное хранение и удобную транспортировку.