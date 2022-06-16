Набор прокладок для смесителя MasterProf Сантехник № 1 MP-У ИС.130255, резина
Арт. О00000008400
Характеристики
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Производитель
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Тип
|набор уплотнительных прокладок
В состав набора входят:
- Прокладка резиновая (для воды) 1/2" - 2 шт,
- Прокладка резиновая (для воды) 3/4" - 2 шт,
- Таблетка для кранбуксы 13 мм - 1 шт,
- Таблетка для кранбуксы отеч. 14 мм - 1 шт,
- Кольцо для имп. излива 14х19 - 1 шт,
- Кольцо для отеч. излива 12х16 - 1 шт,
- Прокладка резиновая (для воды) 1.1/4" - 2 шт,
- Юбка для кран-буксы - 1 шт,
- Стопорное полукольцо для отеч.излива пластм. 12-16 мм. - 1 шт,
- Стопорное полукольцо для имп.излива пластм. 14-18 мм. - 1 шт