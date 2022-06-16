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Набор прокладок для смесителя MasterProf Сантехник № 1 MP-У ИС.130255, резина
5.0
2
60 ₽
Прокладки и уплотнения
    Набор прокладок для смесителя MasterProf Сантехник № 1 MP-У ИС.130255, резина
    Арт. О00000008400
    5.0
    2
    Набор прокладок для смесителя MasterProf Сантехник № 1 MP-У ИС.130255, резина

      Набор прокладок для смесителя MasterProf Сантехник № 1 MP-У ИС.130255, резина

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008400
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Тип
      		набор уплотнительных прокладок
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • В состав набора входят:

        • Прокладка резиновая (для воды) 1/2" - 2 шт,
        • Прокладка резиновая (для воды) 3/4" - 2 шт,
        • Таблетка для кранбуксы 13 мм - 1 шт,
        • Таблетка для кранбуксы отеч. 14 мм - 1 шт,
        • Кольцо для имп. излива 14х19 - 1 шт,
        • Кольцо для отеч. излива 12х16 - 1 шт,
        • Прокладка резиновая (для воды) 1.1/4" - 2 шт,
        • Юбка для кран-буксы - 1 шт,
        • Стопорное полукольцо для отеч.излива пластм. 12-16 мм. - 1 шт,
        • Стопорное полукольцо для имп.излива пластм. 14-18 мм. - 1 шт