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Набор распылитель и шланг KARCHER 2.643-909 (12 м)
5.0
2
5 309 ₽
6 990 ₽
Запчасти для моек высокого давления
  • Персональная скидка
Набор распылитель и шланг KARCHER 2.643-909 (12 м)
Арт. X131504239
5.0
2
Набор распылитель и шланг KARCHER 2.643-909 (12 м)
  • Персональная скидка

Набор распылитель и шланг KARCHER 2.643-909 (12 м)

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  • -1 681 ₽
5 309 ₽
6 990 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X131504239
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Габариты, мм
551x250x250
Вес, кг
1
Состав комплекта
шланг, пистолет
Длина шланга, м
12
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 681 ₽
5 309 ₽
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  •     Комплект аксессуаров быстроразъемного соединения - система Quick Connect - включающий пистолет и  шланг 12 метров. Этим комплектом могут быть дооснащены все бытовые аппараты высокого давления Karcher, выпущенные, начиная с 1992 года. Система Quick Connect обеспечивает быстрое и простое отсоединение шланга высокого давления от аппарата и пистолета. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга.