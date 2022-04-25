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Набор распылитель и шланг KARCHER 2.643-909 (12 м)
Арт. X131504239
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|551x250x250
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Вес, кг
|1
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Состав комплекта
|шланг, пистолет
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Длина шланга, м
|12
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Комплект аксессуаров быстроразъемного соединения - система Quick Connect - включающий пистолет и шланг 12 метров. Этим комплектом могут быть дооснащены все бытовые аппараты высокого давления Karcher, выпущенные, начиная с 1992 года. Система Quick Connect обеспечивает быстрое и простое отсоединение шланга высокого давления от аппарата и пистолета. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга.