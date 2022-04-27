Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
Арт. Х130311604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5
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Материал кейса
|пластик
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- Купить Matrix 10845 пригодится для скорого и качественного выправления металлических изделий. В этом наборе собраны три разноразмерных молотка и четыре компактные наковальни разной формы. Каждый из инструментов рихтовочного набора Matrix выполнен из специальной стали инструментального типа, обеспечившего им высокую сопротивляемость деформированию. Оснащение рукояток молотков фиберглассовым покрытием улучшило амортизацию при отдаче, что делает их более эффективными
Преимущества Matrix 10845
- Прочность
- Износостойкость
- Практичность
- Качество
- Удобство
Комплектация
- Молоток рихтовочный (3 шт.)
- Наковальня (4 шт.)
- Кейс