Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс

Купить Matrix 10845 пригодится для скорого и качественного выправления металлических изделий. В этом наборе собраны три разноразмерных молотка и четыре компактные наковальни разной формы. Каждый из инструментов рихтовочного набора Matrix выполнен из специальной стали инструментального типа, обеспечившего им высокую сопротивляемость деформированию. Оснащение рукояток молотков фиберглассовым покрытием улучшило амортизацию при отдаче, что делает их более эффективными

Преимущества Matrix 10845

Прочность

Износостойкость

Практичность

Качество

Удобство

Комплектация