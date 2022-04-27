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Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
5.0
2
4 250 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
    Арт. Х130311604
    5.0
    2
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
    Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс
      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс

      Набор рихтовочный Matrix 10845, пластиковый бокс

      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130311604
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5
      Материал кейса
      		пластик
      Все характеристики
      4 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить Matrix 10845 пригодится для скорого и качественного выправления металлических изделий. В этом наборе собраны три разноразмерных молотка и четыре компактные наковальни разной формы. Каждый из инструментов рихтовочного набора Matrix выполнен из специальной стали инструментального типа, обеспечившего им высокую сопротивляемость деформированию. Оснащение рукояток молотков фиберглассовым покрытием улучшило амортизацию при отдаче, что делает их более эффективными

        Преимущества Matrix 10845

        • Прочность
        • Износостойкость
        • Практичность
        • Качество
        • Удобство

        Комплектация

        • Молоток рихтовочный (3 шт.)
        • Наковальня (4 шт.)
        • Кейс