Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.

Преимущества

Фрезы снабжены цилиндрическим хвостовиком

Диаметр хвостовика — 6 мм

В наборе четыре фрезы

Диаметр фрез — 13/13/13/13 мм

Набор бор-фрез Bosch 1.609.200.314 (4 шт.) предназначен для использования с дрелями-шуруповертами при скоростях 1000–2000 об/мин. В набор входят фрезы, позволяющие удалять заусенцы и работать с различными формами и разнообразными материалами. В комплект входят фрезы вогнутой, конической, цилиндрической и круглой формы, что позволяет использовать его для различных работ по древесине и цветным металлам, а также железу.