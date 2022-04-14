Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
Арт. X1861250662
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вид
|концевая
|
Диаметр хвостовика, мм
|6
- Набор бор-фрез Bosch 1.609.200.314 (4 шт.) предназначен для использования с дрелями-шуруповертами при скоростях 1000–2000 об/мин. В набор входят фрезы, позволяющие удалять заусенцы и работать с различными формами и разнообразными материалами. В комплект входят фрезы вогнутой, конической, цилиндрической и круглой формы, что позволяет использовать его для различных работ по древесине и цветным металлам, а также железу.
Преимущества
- Фрезы снабжены цилиндрическим хвостовиком
- Диаметр хвостовика — 6 мм
- В наборе четыре фрезы
- Диаметр фрез — 13/13/13/13 мм