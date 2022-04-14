Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
5.0
2
2 920 ₽
Наборы фрез
    Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
    Арт. X1861250662
    5.0
    2
    Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
    Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
      Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.
      Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.

      Набор ручных фрез Bosch 1.609.200.314, 13 мм, 4 шт.

      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1861250662
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		концевая
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      2 920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бор-фрез Bosch 1.609.200.314 (4 шт.) предназначен для использования с дрелями-шуруповертами при скоростях 1000–2000 об/мин. В набор входят фрезы, позволяющие удалять заусенцы и работать с различными формами и разнообразными материалами. В комплект входят фрезы вогнутой, конической, цилиндрической и круглой формы, что позволяет использовать его для различных работ по древесине и цветным металлам, а также железу.

        Преимущества

        • Фрезы снабжены цилиндрическим хвостовиком
        • Диаметр хвостовика — 6 мм
        • В наборе четыре фрезы
        • Диаметр фрез — 13/13/13/13 мм