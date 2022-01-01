Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
Арт. Х1302356173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|450x620x100
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- Универсальный набор ручных инструментов Jonnesway S04H524128S, 128 предметов - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- Богатая комплектация 128 предмета - включает все необходимое для ремонта и технического обслуживания автомобиля
- Качественное изготовление - гарантирует инструменту большой рабочий ресурс
- Удобное покрытие на рукоятках - не скользит и не натирает руку
- Прочный кейс для хранения всех принадлежностей