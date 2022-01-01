Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Арт. Х1302356173
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов

      Набор ручных инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302356173

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		450x620x100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      6 699 ₽
      8 280 ₽
      5.0
      Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB184-XJ XR (Li-Ion, слайдер, 18 В, 5 Ач, вес 600 г)
      • -1 581 ₽
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
      1 290 ₽
      5.0
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS А00510
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      1 790 ₽
      5.0
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS А00512
      Транспортир из нержавеющей стали Зубр 34292
      630 ₽
      5.0
      Транспортир из нержавеющей стали Зубр 34292
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      7 320 ₽
      5.0
      Набор метчиков и плашек Ombra OMT40S (40 предметов)
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
      19 299 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
      Нет в наличии
      5.0
      Построитель лазерных плоскостей Zitrek LL12-GL
      Смотреть
      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, 125 мм, 18В
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор ручных инструментов Jonnesway S04H524128S, 128 предметов - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию. 

        Преимущества

        • Богатая комплектация 128 предмета - включает все необходимое для ремонта и технического обслуживания автомобиля
        • Качественное изготовление - гарантирует инструменту большой рабочий ресурс
        • Удобное покрытие на рукоятках - не скользит и не натирает руку
        • Прочный кейс для хранения всех принадлежностей