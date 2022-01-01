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Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933
    Арт. X19031825
    Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933

      Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031825

      Характеристики

      Производитель
      		Archimedes
      Наличие резьбы
      		Нет
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.21
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933 незаменим при выполнении садово-огородных и хозяйственных работ для полива газонов, грядок, техники и инвентаря. Коннекторы, которые поставляются в комплекте, обеспечивают подключение к различным видам шлангов.

        Комплектация:

        • Пистолет-распылитель;
        • Универсальный резьбовой штуцер 3/4" и 1/2";
        • Коннектор с автостопом 1/2";
        • Стандартный коннектор 1/2".