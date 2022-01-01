Описание:

Комплектация:

Пистолет-распылитель;

Универсальный резьбовой штуцер 3/4" и 1/2";

Коннектор с автостопом 1/2";

Стандартный коннектор 1/2".

Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933 незаменим при выполнении садово-огородных и хозяйственных работ для полива газонов, грядок, техники и инвентаря. Коннекторы, которые поставляются в комплекте, обеспечивают подключение к различным видам шлангов.