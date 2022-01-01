Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933
Арт. X19031825
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Количество в упаковке, шт
|4
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.21
Описание:Набор с многофункциональным пистолетом-распылителем Archimedes 90933 незаменим при выполнении садово-огородных и хозяйственных работ для полива газонов, грядок, техники и инвентаря. Коннекторы, которые поставляются в комплекте, обеспечивают подключение к различным видам шлангов.
Комплектация:
- Пистолет-распылитель;
- Универсальный резьбовой штуцер 3/4" и 1/2";
- Коннектор с автостопом 1/2";
- Стандартный коннектор 1/2".