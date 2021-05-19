Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807

Преимущества

Набор пригодится для простой замены масла в двигателях

Рекомендовано для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники

Насос поможет полностью удалить старое масло и слить его в прилагаемую канистру

С помощью воронки удобно залить новое масло

Сервисный набор для двигателя AL-KO 113807 необходим при самостоятельной замене масла и обслуживании двигателя. Рекомендуется для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники.