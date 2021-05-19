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Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
5.0
1
1 190 ₽
Шприцы-масленки
    Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
    Арт. О00000025218
    5.0
    1
    Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807

      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Смазка в комплекте
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.36
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сервисный набор для двигателя AL-KO 113807 необходим при самостоятельной замене масла и обслуживании двигателя. Рекомендуется для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники.

        Преимущества

        • Набор пригодится для простой замены масла в двигателях
        • Рекомендовано для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники
        • Насос поможет полностью удалить старое масло и слить его в прилагаемую канистру
        • С помощью воронки удобно залить новое масло