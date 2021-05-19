Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
Арт. О00000025218
Характеристики
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Производитель
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Смазка в комплекте
|Нет
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.36
- Сервисный набор для двигателя AL-KO 113807 необходим при самостоятельной замене масла и обслуживании двигателя. Рекомендуется для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники.
Преимущества
- Набор пригодится для простой замены масла в двигателях
- Рекомендовано для ухода за всеми видами бензиновой садовой техники
- Насос поможет полностью удалить старое масло и слить его в прилагаемую канистру
- С помощью воронки удобно залить новое масло