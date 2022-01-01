Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
Арт. О00000025090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Тип насадки
|шарошка
- Набор абразивных шарошек Практика Мастер 779-622, состоит из пяти шарошек, которые используются для проведения шлифовальных операций. Функционируют совместно с прямошлифовальными машинами. Также могут использоваться и для заточки.
Преимущества
- Диаметр хвостовика составляет 6 мм
- Изделия серии Мастер предназначены для профессионального пользования