Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
175 ₽
Насадки для граверов
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Арт. О00000025090
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
    Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт
      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт

      Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт

      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025090

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Тип насадки
      		шарошка
      Все характеристики
      175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор абразивных шарошек Практика Мастер 779-622, состоит из пяти шарошек, которые используются для проведения шлифовальных операций. Функционируют совместно с прямошлифовальными машинами. Также могут использоваться и для заточки.  

        Преимущества

        • Диаметр хвостовика составляет 6 мм
        • Изделия серии Мастер предназначены для профессионального пользования