Набор шарошек абразивных Практика Мастер 779-622, 5 шт

Преимущества

Диаметр хвостовика составляет 6 мм

Изделия серии Мастер предназначены для профессионального пользования

Набор абразивных шарошек Практика Мастер 779-622, состоит из пяти шарошек, которые используются для проведения шлифовальных операций. Функционируют совместно с прямошлифовальными машинами. Также могут использоваться и для заточки.