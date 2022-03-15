Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)

Преимущества

Размеры 40-60-80 мм

Износостойкость

Удобство и простота применения

Набор шпателей 3 шт MATRIX 858275 предназначен для нанесения верхних слоев шпаклевки на поверхность, для затирки швов или скрытия небольших неровностей. Шпатели выполнены из гибкого и прочного материала - резины. Набор из трех шпателей с размерами 40, 60 и 80 мм позволит с легкостью производить точные работы. На шпателях расположены отверстия - можно хранить их в подвешенном состоянии.