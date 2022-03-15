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Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)
5.0
2
70 ₽
Шпатели
    Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)
    Арт. Х153789
    5.0
    2
    Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)

      Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153789
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		резиновый шпатель
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор шпателей 3 шт MATRIX 858275 предназначен для нанесения верхних слоев шпаклевки на поверхность, для затирки швов или скрытия небольших неровностей. Шпатели выполнены из гибкого и прочного материала - резины. Набор из трех шпателей с размерами 40, 60 и 80 мм позволит с легкостью производить точные работы. На шпателях расположены отверстия - можно хранить их в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Размеры 40-60-80 мм
        • Износостойкость
        • Удобство и простота применения