Набор резиновых шпателей Sparta 858275 40-60-80 (белая резина, 3 шт.)
Арт. Х153789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|резиновый шпатель
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Форма шпателя
|гладкая
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- Набор шпателей 3 шт MATRIX 858275 предназначен для нанесения верхних слоев шпаклевки на поверхность, для затирки швов или скрытия небольших неровностей. Шпатели выполнены из гибкого и прочного материала - резины. Набор из трех шпателей с размерами 40, 60 и 80 мм позволит с легкостью производить точные работы. На шпателях расположены отверстия - можно хранить их в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Размеры 40-60-80 мм
- Износостойкость
- Удобство и простота применения