Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
Арт. jet_829
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Ширина державки, мм
|10
|
Высота державки, мм
|10
- Набор JET из 7 сменных пластин для резцов представляет собой комплект сменной оснастки, которая используется для комплектации режущих инструментов с сечением 10х10 мм и 8х8 мм. Многогранные пластины, предназначены для увеличения срока эксплуатации режущего инструмента.
Преимущества
- Выполненные из твердосплавного материала пластины обладают повышенной износоустойчивостью
- В набор входит семь пластин, каждая из которых предназначена для токарных проходных, подрезных и расточных резцов
- В набор входит специальный ключ, обеспечивающий быстрый и легкий монтаж приспособления