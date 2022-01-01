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Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
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Резцы для токарных станков
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
    Арт. jet_829
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
    Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм
      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм

      Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_829

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Ширина державки, мм
      		10
      Высота державки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор JET из 7 сменных пластин для резцов представляет собой комплект сменной оснастки, которая используется для комплектации режущих инструментов с сечением 10х10 мм и 8х8 мм. Многогранные пластины, предназначены для увеличения срока эксплуатации режущего инструмента.

        Преимущества

        • Выполненные из твердосплавного материала пластины обладают повышенной износоустойчивостью
        • В набор входит семь пластин, каждая из которых предназначена для токарных проходных, подрезных и расточных резцов
        • В набор входит специальный ключ, обеспечивающий быстрый и легкий монтаж приспособления