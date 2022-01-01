Набор Jet из 7 сменных пластин для резцов сечением 10х10 мм

Преимущества

Выполненные из твердосплавного материала пластины обладают повышенной износоустойчивостью

В набор входит семь пластин, каждая из которых предназначена для токарных проходных, подрезных и расточных резцов

В набор входит специальный ключ, обеспечивающий быстрый и легкий монтаж приспособления

Набор JET из 7 сменных пластин для резцов представляет собой комплект сменной оснастки, которая используется для комплектации режущих инструментов с сечением 10х10 мм и 8х8 мм. Многогранные пластины, предназначены для увеличения срока эксплуатации режущего инструмента.