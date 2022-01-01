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Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
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Сопла
    Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
    Арт. X131107222
    Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
    Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
      Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
      Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)

      Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107222

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Диаметр, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сопел Blue Weld 802124 предназначен для работы с аппаратами Big Plasma 120/3 HF, Precise Plasma 160 HF, Best Plasma 90 HF. Основная функция сопла - это формирование плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.

        Преимущества:

        • Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью
        • Обеспечивает хороший уровень охлаждения.