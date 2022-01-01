Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)
Арт. X131107222
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Италия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Нет
|
Диаметр, мм
|1.6
- Набор сопел Blue Weld 802124 предназначен для работы с аппаратами Big Plasma 120/3 HF, Precise Plasma 160 HF, Best Plasma 90 HF. Основная функция сопла - это формирование плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.
Преимущества:
- Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью
- Обеспечивает хороший уровень охлаждения.