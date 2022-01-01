Набор сопел Blue Weld для Big Plasma 802124 (1,6 мм, 5 шт.)

Набор сопел Blue Weld 802124 предназначен для работы с аппаратами Big Plasma 120/3 HF, Precise Plasma 160 HF, Best Plasma 90 HF. Основная функция сопла - это формирование плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.

Преимущества:

Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью

Обеспечивает хороший уровень охлаждения.



