Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)

Отвертка реверсивная с набором бит Stanley 0-63-022
Арт. 77777Х1306293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип
|набор, реверсивная, с битами
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 с набором бит - предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Такой набор пригодится при ремонте, на строительной площадке, в мастерской.
Преимущества
- Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения и рукояткой изменяемой геометрии, фиксирующейся в 3-х возможных положениях
- Биты в комплекте: SL5x1, SL6x2, SL7x1, PH1x1, PH2x2, PH3x1, HEX3x1, HEX4x1, HEX5x1, SQ1x1, SQ2x1, SQ3x1, T10x1, T15x1, T20x1, бита-торцевая головка 5ммx1, бита-торцевая головка 6ммx1, бита-торцевая головка 8ммx1, бита-торцевая головка 9ммx1, бита-торцевая головка 10ммx1, бита-торцевая головка 11ммx1
- Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения и рукояткой изменяемой геометрии, фиксирующейся в 3-х возможных положениях