Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
5.0
2
2 380 ₽
Наборные отвертки с насадками
    Отвертка реверсивная с набором бит Stanley 0-63-022
    Арт. 77777Х1306293
    5.0
    2
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
    Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)
      Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 (с набором бит, TORX)

      Отвертка реверсивная с набором бит Stanley 0-63-022

      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		набор, реверсивная, с битами
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      1 570 ₽
      4.8
      Набор комбинированных ключей Сибртех 15477 (12 предметов, 6-22 мм)
      Органайзер для хранения инструмента Blocker Profi 38 ПЦ 3722 (с ручкой)
      720 ₽
      5.0
      Органайзер для хранения инструмента Blocker Profi 38 ПЦ 3722 (с ручкой)
      Сумка поясная для инструментов Зубр КРОНА 38650
      510 ₽
      5.0
      Сумка поясная для инструментов Зубр КРОНА 38650
      Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
      12 090 ₽
      Аккумуляторные ножницы для травы Stiga SGM 72 AE 80мм. 2,5Ач
      • Персональная скидка
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      10 800 ₽
      12 210 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V-30 06019G9020 (1600 оборотов, вес 900 г)
      • -1 410 ₽
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      345 ₽
      600 ₽
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      • -255 ₽
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      580 ₽
      710 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      • -130 ₽
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-977, 6 мм
      410 ₽
      Сверло по керамике и стеклу Практика Квадро 034-977, 6 мм
      Сверло по стеклу Практика Мастер 038-456, 5х67 мм
      105 ₽
      Сверло по стеклу Практика Мастер 038-456, 5х67 мм
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 114Li 180201405
      Нет в наличии
      4.3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 114Li 180201405
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка реверсивная Stanley 0-63-022 с набором бит - предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Такой набор пригодится при ремонте, на строительной площадке, в мастерской.

        Преимущества

        • Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения и рукояткой изменяемой геометрии, фиксирующейся в 3-х возможных положениях
        • Биты в комплекте: SL5x1, SL6x2, SL7x1, PH1x1, PH2x2, PH3x1, HEX3x1, HEX4x1, HEX5x1, SQ1x1, SQ2x1, SQ3x1, T10x1, T15x1, T20x1, бита-торцевая головка 5ммx1, бита-торцевая головка 6ммx1, бита-торцевая головка 8ммx1, бита-торцевая головка 9ммx1, бита-торцевая головка 10ммx1, бита-торцевая головка 11ммx1