Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
Арт. Ю00000023505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|маркер
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Тип маркера
|перманентный
- Набор маркеров с заостренным наконечником, черный 2 шт Stanley 0-47-316 предназначены для проведения разметки на любых поверхностях. Корпус из пластика удобен для удержания изделия в руке. Заостренный наконечник позволяет производить тонкие и ровные полосы. Влагостойкие чернила черного цвета незаменимы для работы во влажной среде.