Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316

Набор маркеров с заостренным наконечником, черный 2 шт Stanley 0-47-316 предназначены для проведения разметки на любых поверхностях. Корпус из пластика удобен для удержания изделия в руке. Заостренный наконечник позволяет производить тонкие и ровные полосы. Влагостойкие чернила черного цвета незаменимы для работы во влажной среде.