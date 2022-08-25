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Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
5.0
1
200 ₽
Маркеры
    Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
    Арт. Ю00000023505
    5.0
    1
    Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
    Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
      Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316
      Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316

      Набор Stanley из 2-х чёрных маркеров 047316

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		маркер
      Тип маркера
      		перманентный
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор маркеров с заостренным наконечником, черный 2 шт Stanley 0-47-316 предназначены для проведения разметки на любых поверхностях. Корпус из пластика удобен для удержания изделия в руке. Заостренный наконечник позволяет производить тонкие и ровные полосы. Влагостойкие чернила черного цвета незаменимы для работы во влажной среде.