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Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук
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Универсальные сверла
    Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук
    Арт. 90131164
    Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук
    Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук

      Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131164

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Воронежский производитель «Энкор» предоставляет наборы сверл с максимально востребованным сочетанием диаметров. Данный набор Энкор 21219 сверл по металлу включает 19 единиц с диаметрами в диапазоне 1-10 мм через каждые 0,5 мм. Внешняя поверхность обработана полированием, что обеспечивает большую точность размеров.  Входящий в комплект стальной футляр облегчает хранение.

        Комплектация:

        19 шт.: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм.