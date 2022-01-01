Набор сверл ЭНКОР 21219, 1-10 мм, 19 штук

Описание: Воронежский производитель «Энкор» предоставляет наборы сверл с максимально востребованным сочетанием диаметров. Данный набор Энкор 21219 сверл по металлу включает 19 единиц с диаметрами в диапазоне 1-10 мм через каждые 0,5 мм. Внешняя поверхность обработана полированием, что обеспечивает большую точность размеров. Входящий в комплект стальной футляр облегчает хранение. Комплектация: 19 шт.: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм.