Набор сверл Bosch 2.607.010.536, 10 штук

Набор сверл BOSCH Robust Line HSS-TiN 10 шт. (2.607.010.536) металл, 1-10мм, 10шт. Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2. Для ковкого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, мельхиора, меди, бронзы и твёрдых пластмасс, а также плексигласа. Увеличение производительности сверления на 40% больше по сравнению с другими свёрлами с острием сверла 118° без крестообразной подточки. Благодаря титаново-нитридному покрытию достигается минимальное трение, при этом существенно уменьшается прилипание материала Указание: не использовать для сверления в алюминии. Применять только с охлаждающей жидкостью