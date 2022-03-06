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Набор сверл Bosch 2.607.010.536, 10 штук
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл Bosch 2.607.010.536, 10 штук
    Арт. 901363550
    5.0
    2
    Набор сверл Bosch 2.607.010.536, 10 штук

      Набор сверл Bosch 2.607.010.536, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363550
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		10
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл BOSCH Robust Line HSS-TiN 10 шт. (2.607.010.536) металл, 1-10мм, 10шт. Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2. Для ковкого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, мельхиора, меди, бронзы и твёрдых пластмасс, а также плексигласа. Увеличение производительности сверления на 40% больше по сравнению с другими свёрлами с острием сверла 118° без крестообразной подточки. Благодаря титаново-нитридному покрытию достигается минимальное трение, при этом существенно уменьшается прилипание материала Указание: не использовать для сверления в алюминии. Применять только с охлаждающей жидкостью