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Набор сверл по бетону Bosch 2.608.597.747, 3 штуки
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по бетону Bosch 2.608.597.747, 3 штуки
    Арт. 90131210
    5.0
    2
    Набор сверл по бетону Bosch 2.608.597.747, 3 штуки

      Набор сверл по бетону Bosch 2.608.597.747, 3 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131210
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл Bosch 2.608.597.747 серии Blue Granite предназначен для использования с ударными дрелями мощностью до 1000 Вт и перфораторами, имеющими сверлильный патрон. Применяется для ударного сверления по бетону, камню, граниту. Прочные на изгиб, долговечные. Это достигается за счет алмазной заточки твердосплавных режущих кромок. Конструкция сверла способствует высокой производительности сверления: уникальная форма спирали приводит к быстрому удалению сверлильной пыли. В набор входят 3 сверла.