Набор сверл по бетону Bosch 2.608.597.747, 3 штуки

Набор сверл Bosch 2.608.597.747 серии Blue Granite предназначен для использования с ударными дрелями мощностью до 1000 Вт и перфораторами, имеющими сверлильный патрон. Применяется для ударного сверления по бетону, камню, граниту. Прочные на изгиб, долговечные. Это достигается за счет алмазной заточки твердосплавных режущих кромок. Конструкция сверла способствует высокой производительности сверления: уникальная форма спирали приводит к быстрому удалению сверлильной пыли. В набор входят 3 сверла.