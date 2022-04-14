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Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
5.0
3
760 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
    Арт. X1319051777
    5.0
    3
    Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
    Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
    Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
    Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
      Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
      Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
      Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
      Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук

      Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051777
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		7
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Функции инструментов Dremel весьма разнообразны, их можно применять и для шлифования, и для резки, и для сверления, и для реза отверстий. Компания Dremel предлагает инструменты, использующиеся для обработки практически всех современных строительных материалов, начиная  от дерева и пластика и заканчивая металлом и керамической плиткой

        Преимущества 

        •  Широкая область применения 
        •  Длительный срок службы 
        •  Высокая производительность