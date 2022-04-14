Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук

Преимущества

Широкая область применения

Длительный срок службы

Высокая производительность

Функции инструментов Dremel весьма разнообразны, их можно применять и для шлифования, и для резки, и для сверления, и для реза отверстий. Компания Dremel предлагает инструменты, использующиеся для обработки практически всех современных строительных материалов, начиная от дерева и пластика и заканчивая металлом и керамической плиткой