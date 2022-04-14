Набор сверл Dremel 628 2.615.062.832, 7 штук
Арт. X1319051777
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|7
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Диаметр, мм
|3
- Функции инструментов Dremel весьма разнообразны, их можно применять и для шлифования, и для резки, и для сверления, и для реза отверстий. Компания Dremel предлагает инструменты, использующиеся для обработки практически всех современных строительных материалов, начиная от дерева и пластика и заканчивая металлом и керамической плиткой
Преимущества
- Широкая область применения
- Длительный срок службы
- Высокая производительность