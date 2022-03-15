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Набор сверл по металлу Интерскол 2039300500000, 19 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Интерскол 2039300500000, 19 штук
    Арт. 901363547
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу Интерскол 2039300500000, 19 штук

      Набор сверл по металлу Интерскол 2039300500000, 19 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363547
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл Интерскол 2039300500000 ориентирован на использование в качестве оснастки для дрели или шуруповерта, доступен по весьма демократичной цене. Интерскол 2039300500000 разработан для выполнения работ по металлу. Сверла изготовлены из быстрорежущей марки стали, также имеют защитное покрытие. Рабочая поверхность достаточна тверда для того, чтобы обеспечить высокую эффективность выполняемых с их помощью работ. Этому также способствует минимизированный коэффициент трения. Помимо сверл наиболее популярных размеров в комплекте также имеется удобный кейс для их переноски.