Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
Арт. 901363569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|4, 10
- Набор сверл Интерскол 2039300100000 по небольшой цене предлагает наиболее востребованные размеры для сверления металла. За счет изготовления из быстрорежущей стали, сверла Интерскол 2039300100000 отличаются высокой прочностью, а коэффициент трения значительно снижен, благодаря специальному покрытию их рабочей поверхности. Данный тип сверл отличается повышенной живучестью, что позволяет эксплуатировать их примерно в два раза дольше стандартных моделей.