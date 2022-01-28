Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

Набор сверл Интерскол 2039300100000 по небольшой цене предлагает наиболее востребованные размеры для сверления металла. За счет изготовления из быстрорежущей стали, сверла Интерскол 2039300100000 отличаются высокой прочностью, а коэффициент трения значительно снижен, благодаря специальному покрытию их рабочей поверхности. Данный тип сверл отличается повышенной живучестью, что позволяет эксплуатировать их примерно в два раза дольше стандартных моделей.