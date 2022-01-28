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Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
    Арт. 901363569
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

      Набор сверл по металлу Интерскол 2039300100000, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363569
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл Интерскол 2039300100000 по небольшой цене предлагает наиболее востребованные размеры для сверления металла. За счет изготовления из быстрорежущей стали, сверла Интерскол 2039300100000 отличаются высокой прочностью, а коэффициент трения значительно снижен, благодаря специальному покрытию их рабочей поверхности. Данный тип сверл отличается повышенной живучестью, что позволяет эксплуатировать их примерно в два раза дольше стандартных моделей.