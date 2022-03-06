Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук

Набор сверл для работ с деревом, металлом и каменной кладкой. Оптимальная готовность практически к любой задаче ! Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и обладают повышенной производительностью. Сверла по камню с ударопрочной твердосплавной пластиной оптимальны для сверления в кирпичной кладке, известняке, натуральном и искусственном камне. Спиральные сверла по дереву с центрирующим острием подойдут для высокоточного засверливания в твердой и мягкой древесине, пластике. Практичный пластиковый пенал позволяет удобного работать, хранить и транспортировать набор сверл.



