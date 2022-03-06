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Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
    Арт. 901363570
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
    Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
      Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
      Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук

      Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363570
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		9
      Диаметр, мм
      		5, 8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл для работ с деревом, металлом и каменной кладкой. Оптимальная готовность практически к любой задаче ! Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и обладают повышенной производительностью. Сверла по камню с ударопрочной твердосплавной пластиной оптимальны для сверления в кирпичной кладке, известняке, натуральном и искусственном камне. Спиральные сверла по дереву с центрирующим острием подойдут для высокоточного засверливания в твердой и мягкой древесине, пластике. Практичный пластиковый пенал позволяет удобного работать, хранить и транспортировать набор сверл.