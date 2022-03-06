Набор сверл по металлу, бетону, дереву Интерскол 2039300200000, 5/6/8 мм, 9 штук
Арт. 901363570
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|9
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Диаметр, мм
|5, 8
- Набор сверл для работ с деревом, металлом и каменной кладкой. Оптимальная готовность практически к любой задаче ! Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и обладают повышенной производительностью. Сверла по камню с ударопрочной твердосплавной пластиной оптимальны для сверления в кирпичной кладке, известняке, натуральном и искусственном камне. Спиральные сверла по дереву с центрирующим острием подойдут для высокоточного засверливания в твердой и мягкой древесине, пластике. Практичный пластиковый пенал позволяет удобного работать, хранить и транспортировать набор сверл.