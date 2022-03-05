Набор сверл Makita D-08660

Набор Makita D-08660 состоит из девяти предметов. А именно из девяти сверл для работы по древесине, камню и металлу, размещенных в практичной пластиковой кассете. Все они характеризуются повышенной прочностью и долговечностью, выполнены из качественного материала и заточены таким образом, чтобы максимально упростить процесс сверления.



