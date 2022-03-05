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Набор сверл Makita D-08660
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Makita D-08660
    Арт. 90131097
    5.0
    2
    Набор сверл Makita D-08660
    Набор сверл Makita D-08660
      Набор сверл Makita D-08660
      Набор сверл Makita D-08660

      Набор сверл Makita D-08660

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131097
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		9
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Makita D-08660 состоит из девяти предметов. А именно из девяти сверл для работы по древесине, камню и металлу, размещенных в практичной пластиковой кассете. Все они характеризуются повышенной прочностью и долговечностью, выполнены из качественного материала и заточены таким образом, чтобы максимально упростить процесс сверления.