Набор сверл Makita D-08660
Арт. 90131097
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|9
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Диаметр, мм
|5
- Набор Makita D-08660 состоит из девяти предметов. А именно из девяти сверл для работы по древесине, камню и металлу, размещенных в практичной пластиковой кассете. Все они характеризуются повышенной прочностью и долговечностью, выполнены из качественного материала и заточены таким образом, чтобы максимально упростить процесс сверления.