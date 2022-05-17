Набор сверл Makita D-30514, 5 штук
Арт. 9013635141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|4, 5, 6, 8, 10
- Набор сверл HSS-Tin Makita D-30514 используется для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и покрыты нитридом титана. Благодаря такому покрытию данной оснасткой можно сверлить твердые металлы, например, нержавеющую сталь. Поставляется в удобном для хранения и переноски кейсе.
Преимущества
- Сверла покрыты нитридом титан
- Поставляется в удобном для хранения и переноски кейсе