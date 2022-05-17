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Набор сверл Makita D-30514, 5 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Makita D-30514, 5 штук
    Арт. 9013635141
    5.0
    2
    Набор сверл Makita D-30514, 5 штук

      Набор сверл Makita D-30514, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 5, 6, 8, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл HSS-Tin Makita D-30514 используется для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и покрыты нитридом титана. Благодаря такому покрытию данной оснасткой можно сверлить твердые металлы, например, нержавеющую сталь. Поставляется в удобном для хранения и переноски кейсе.

        Преимущества

        • Сверла покрыты нитридом титан
        • Поставляется в удобном для хранения и переноски кейсе