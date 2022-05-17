Набор сверл Makita D-30514, 5 штук

Набор сверл HSS-Tin Makita D-30514 используется для получения глухих и сквозных отверстий в металлических заготовках. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и покрыты нитридом титана. Благодаря такому покрытию данной оснасткой можно сверлить твердые металлы, например, нержавеющую сталь. Поставляется в удобном для хранения и переноски кейсе.

Преимущества