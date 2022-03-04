Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
Арт. 90131147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|19
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Диаметр, мм
|1
Набор сверл Metabo 627153000 19 шт широко используется профессионалами по всей стране. Этот комплект оснащения для электрических инструментов славится своей универсальностью. И это понятно, ведь в набор входят девятнадцать высококлассных сверл на любой случай. С ними можно закреплять метизы, создавать отверстия в даже самых твердых материалах. Размер оснастки варьируется от одного миллиметра до одного сантиметра, и каждая из них найдет свое применение как в строительной, так и ремонтно-отделочной сфере. Это устойчивые, крепкие сверла, которые можно эксплуатировать ежедневно, не боясь поломок, застреваний и ржавления. Купить Metabo 627153000 в “Бигам” - значит сделать превосходный выбор в пользу качества и практичности.
Преимущества набора сверл HSS-G Metabo 627153000:
- Быстрорежущая сталь;
- Универсальный формат;
- Удобное хранение;
- Долговечность;
- Комплектация к любому сверлящему инструменту.
Комплектация:
- Сверло 1 мм;
- Сверло 1,5 мм;
- Сверло 2 мм;
- Сверло 2,5 мм;
- Сверло 3 мм;
- Сверло 3,5 мм;
- Сверло 4 мм;
- Сверло 4,5 мм;
- Сверло 5 мм;
- Сверло 5,5 мм;
- Сверло 6 мм;
- Сверло 6,5 мм;
- Сверло 7 мм;
- Сверло 7,5 мм;
- Сверло 8 мм;
- Сверло 8,5 мм;
- Сверло 9 мм;
- Сверло 9,5 мм;
- Сверло 10 мм;
- Кейс для хранения и транспортировки.