Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

Набор сверл Metabo 627153000 19 шт широко используется профессионалами по всей стране. Этот комплект оснащения для электрических инструментов славится своей универсальностью. И это понятно, ведь в набор входят девятнадцать высококлассных сверл на любой случай. С ними можно закреплять метизы, создавать отверстия в даже самых твердых материалах. Размер оснастки варьируется от одного миллиметра до одного сантиметра, и каждая из них найдет свое применение как в строительной, так и ремонтно-отделочной сфере. Это устойчивые, крепкие сверла, которые можно эксплуатировать ежедневно, не боясь поломок, застреваний и ржавления. Купить Metabo 627153000 в “Бигам” - значит сделать превосходный выбор в пользу качества и практичности.

Преимущества набора сверл HSS-G Metabo 627153000:

Быстрорежущая сталь;

Универсальный формат;

Удобное хранение;

Долговечность;

Комплектация к любому сверлящему инструменту.

Комплектация: