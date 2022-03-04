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Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
5.0
1
1 899 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
    Арт. 90131147
    5.0
    1
    Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
    Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук

      1 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90131147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      1 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор сверл Metabo 627153000 19 шт широко используется профессионалами по всей стране. Этот комплект оснащения для электрических инструментов славится своей универсальностью. И это понятно, ведь в набор входят девятнадцать высококлассных сверл на любой случай. С ними можно закреплять метизы, создавать отверстия в даже самых твердых материалах. Размер оснастки варьируется от одного миллиметра до одного сантиметра, и каждая из них найдет свое применение как в строительной, так и ремонтно-отделочной сфере. Это устойчивые, крепкие сверла, которые можно эксплуатировать ежедневно, не боясь поломок, застреваний и ржавления. Купить Metabo 627153000 в “Бигам” - значит сделать превосходный выбор в пользу качества и практичности.

        Преимущества набора сверл HSS-G Metabo 627153000:

        • Быстрорежущая сталь;
        • Универсальный формат;
        • Удобное хранение;
        • Долговечность;
        • Комплектация к любому сверлящему инструменту.

        Комплектация:

        • Сверло 1 мм;
        • Сверло 1,5 мм;
        • Сверло 2 мм;
        • Сверло 2,5 мм;
        • Сверло 3 мм;
        • Сверло 3,5 мм;
        • Сверло 4 мм;
        • Сверло 4,5 мм;
        • Сверло 5 мм;
        • Сверло 5,5 мм;
        • Сверло 6 мм;
        • Сверло 6,5 мм;
        • Сверло 7 мм;
        • Сверло 7,5 мм;
        • Сверло 8 мм;
        • Сверло 8,5 мм;
        • Сверло 9 мм;
        • Сверло 9,5 мм;
        • Сверло 10 мм;
        • Кейс для хранения и транспортировки.