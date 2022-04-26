Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
Арт. 9013635108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|8
|
Диаметр, мм
|3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10
- Набор сверл Metabo 626705000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в деревянных заготовках, фанере, ДСП. Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали, закалены и имеют центрирующее остриё. Количество в наборе — 8 штук.
Преимущества
- Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали
- Высокое качество