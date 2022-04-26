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Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
5.0
2
969 ₽
999 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
    Арт. 9013635108
    5.0
    2
    Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
    Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
    Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук

      Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук

      • -30 ₽
      969 ₽
      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		8
      Диаметр, мм
      		3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10
      Все характеристики
      • -30 ₽
      969 ₽
      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Metabo 626705000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в деревянных заготовках, фанере, ДСП. Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали, закалены и имеют центрирующее остриё. Количество в наборе — 8 штук.

        Преимущества

        • Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали
        • Высокое качество