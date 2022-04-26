Набор сверл по дереву Metabo 626705000, 8 штук

Преимущества

Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали

Высокое качество

Набор сверл Metabo 626705000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в деревянных заготовках, фанере, ДСП. Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали, закалены и имеют центрирующее остриё. Количество в наборе — 8 штук.