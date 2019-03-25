Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
Арт. 9013635120
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|8
|
Диаметр, мм
|10
- Набор Metabo 627202000 8 сверл по дереву. С цилиндрическим хвостовиком и острием центрирования. Предназначены для сверления отверстий в твердых и мягких сортах дерева, ДСП, ДВП, фанере и прочих древесных производных. Упаковка – пластиковая кассета. В комплекте 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.
Преимущества
- Сверла по дереву
- Цилиндрический хвостовик и острием центрирования