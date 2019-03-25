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Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
4.0
1
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Универсальные сверла
    Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
    Арт. 9013635120
    4.0
    1
    Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
    Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
    Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук

      Набор сверл по дереву Metabo 627202000, CV, 3-10 мм, 8 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635120
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		8
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Metabo 627202000 8 сверл по дереву. С цилиндрическим хвостовиком и острием центрирования. Предназначены для сверления отверстий в твердых и мягких сортах дерева, ДСП, ДВП, фанере и прочих древесных производных. Упаковка – пластиковая кассета. В комплекте 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.

        Преимущества

        • Сверла по дереву
        • Цилиндрический хвостовик и острием центрирования