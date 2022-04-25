Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук

Набор сверел по бетону для обычных и ударных дрелей согласно DIN 8039, фрезерованный угловой паз, прямой заход спирали, большой срок службы, термостойкое, твердосплавная пластина 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение, поверхность после дробеструйной обработки. Подходит для сверления бетона, каменной кладки, натурального камня.

Сверела по бетону

Высокое качество

Преимущества