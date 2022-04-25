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Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук
5.0
2
1 249 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук
    Арт. 9013635125
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук

      Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук

      1 249 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 5, 6, 8, 10
      Все характеристики
      1 249 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверел по бетону для обычных и ударных дрелей согласно DIN 8039, фрезерованный угловой паз, прямой заход спирали, большой срок службы, термостойкое, твердосплавная пластина 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение, поверхность после дробеструйной обработки. Подходит для сверления бетона, каменной кладки, натурального камня. 

        Преимущества
        • Сверела по бетону
        • Высокое качество