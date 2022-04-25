Набор сверл Metabo 627180000, HM classic, 4-10 мм, 5 штук
Арт. 9013635125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|4, 5, 6, 8, 10
- Набор сверел по бетону для обычных и ударных дрелей согласно DIN 8039, фрезерованный угловой паз, прямой заход спирали, большой срок службы, термостойкое, твердосплавная пластина 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение, поверхность после дробеструйной обработки. Подходит для сверления бетона, каменной кладки, натурального камня.
- Сверела по бетону
- Высокое качество