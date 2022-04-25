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Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
5.0
2
1 790 ₽
1 799 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
    Арт. 901363599
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
    Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
    Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук

      Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук

      • -9 ₽
      1 790 ₽
      1 799 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363599
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		8
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      • -9 ₽
      1 790 ₽
      1 799 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по бетону для обычных и ударных дрелей согласно DIN 8039, фрезерованный угловой паз, прямой заход спирали, большой срок службы, термостойкое, твердосплавная пластина 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение, поверхность после дробеструйной обработки. Подходит для сверления бетона, каменной кладки, натурального камня. В комплекте 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.

        Преимущества

        • Сверло по бетону
        • Высокое качество