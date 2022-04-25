Набор сверл Metabo 62718200, HM, 3-10 мм, 8 штук
Арт. 901363599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|8
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по бетону для обычных и ударных дрелей согласно DIN 8039, фрезерованный угловой паз, прямой заход спирали, большой срок службы, термостойкое, твердосплавная пластина 130°, отрицательная фаска, прочное исполнение, поверхность после дробеструйной обработки. Подходит для сверления бетона, каменной кладки, натурального камня. В комплекте 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.
Преимущества
- Сверло по бетону
- Высокое качество
- Сверло по бетону