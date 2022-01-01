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Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
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Универсальные сверла
    Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
    Арт. 9013635111
    Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
    Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
      Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук

      Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635111

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Количество предметов, шт
      		8
      Диаметр, мм
      		3, 10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверла можно использовать при работе с кирпичом, бетоном, камнем и другими похожими по физическим свойствам материалами. Набор сверл Metabo HM 627193000 представляет из себя компактный кейс. Для установки каждого из сверл используется индивидуальное посадочное место. Набор удобно хранить и возить с собой: он может поместиться даже в небольшой карман.

        Комплектация:

        • 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.