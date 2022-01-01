Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук
Арт. 9013635111
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|8
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Диаметр, мм
|3, 10
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
Описание:
Сверла можно использовать при работе с кирпичом, бетоном, камнем и другими похожими по физическим свойствам материалами. Набор сверл Metabo HM 627193000 представляет из себя компактный кейс. Для установки каждого из сверл используется индивидуальное посадочное место. Набор удобно хранить и возить с собой: он может поместиться даже в небольшой карман.
Комплектация:
- 8 шт: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм.