Набор сверл по камню Metabo HM 627193000, 3-10 мм, 8 штук

Описание:

Сверла можно использовать при работе с кирпичом, бетоном, камнем и другими похожими по физическим свойствам материалами. Набор сверл Metabo HM 627193000 представляет из себя компактный кейс. Для установки каждого из сверл используется индивидуальное посадочное место. Набор удобно хранить и возить с собой: он может поместиться даже в небольшой карман.

Комплектация: