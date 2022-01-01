Набор сверл Metabo 627096000, HSS-G, 1.5-6.5 мм, 13 штук

Описание:

Набор сверл HSS-G Metabo 627096000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 13 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку.

Комплектация: