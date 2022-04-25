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Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук
    Арт. 9013635116
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук
    Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук

      Набор сверл Metabo 627094000, HSS-G, 2-8 мм, 6 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл HSS-G Metabo 627094000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 6 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку. В комплекте 6 шт.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 мм;

        Преимущества

        • Изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали
        • Угол режущей части 135 градусов