Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

Преимущества

Применяется по стали и цветным металлам

Большая твердость и износоустойчивость



Набор Metabo 627158000 из 10 сверл в пластмассовой кассете с цилиндрическим хвостовиком для сверления всех распространенных марок стали и цветных металлов. Большая твердость и износоустойчивость обуславливается обработкой роликовой прокаткой. В комплекте 10 шт.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм;