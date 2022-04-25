Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
Арт. 9013635117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|1
- Набор Metabo 627158000 из 10 сверл в пластмассовой кассете с цилиндрическим хвостовиком для сверления всех распространенных марок стали и цветных металлов. Большая твердость и износоустойчивость обуславливается обработкой роликовой прокаткой. В комплекте 10 шт.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм;
Преимущества
- Применяется по стали и цветным металлам
- Большая твердость и износоустойчивость