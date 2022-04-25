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Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
5.0
2
1 369 ₽
1 659 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
    Арт. 9013635117
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

      Набор сверл Metabo 627158000, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

      • -290 ₽
      1 369 ₽
      1 659 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      • -290 ₽
      1 369 ₽
      1 659 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Metabo 627158000 из 10 сверл в пластмассовой кассете с цилиндрическим хвостовиком для сверления всех распространенных марок стали и цветных металлов. Большая твердость и износоустойчивость обуславливается обработкой роликовой прокаткой. В комплекте 10 шт.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм;

        Преимущества

        • Применяется по стали и цветным металлам
        • Большая твердость и износоустойчивость