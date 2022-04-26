Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
    Арт. 9013635118
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
    Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
      Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
      Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук

      Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		13
      Диаметр, мм
      		1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Metabo 627161000 поставляет в удобной пластиковой упаковке. В ней размещены сверла, которые изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки. С помощью данной оснастки осуществляют работу по металлу.

        Преимущества

        •  Удобная пластиковая упаковка
        • Изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки