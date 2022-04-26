Набор сверл Metabo 627161000, HSS-R, 1.5-6.5 мм, 13 штук
Арт. 9013635118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|13
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Диаметр, мм
|1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6
- Набор Metabo 627161000 поставляет в удобной пластиковой упаковке. В ней размещены сверла, которые изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки. С помощью данной оснастки осуществляют работу по металлу.
Преимущества
- Удобная пластиковая упаковка
- Изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки
- Удобная пластиковая упаковка