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Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
    Арт. 9013635136
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
    Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
      Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
      Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук

      Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635136
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		25
      Диаметр, мм
      		1, 13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Спиральное сверло из высокосортной быстрорежущей стали согласно DIN 338, после роликовой прокатки, цилиндрическое, праворежущее, тип N, заточка на боковой поверхности конуса 118°, допуск по диаметру h8, поверхность черная, подходит для сверления стали, цветных металлов, легированного и нелегированного стального литья. Прочность при растяжении до 900 Н/мм². 25 предметов в прочной пластиковой кассете

        Преимущества

        • Поставляется в удобном боксе
        • Изготовлены из быстрорежущей стали по DIN 338