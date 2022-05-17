Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук
Арт. 9013635136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|25
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Диаметр, мм
|1, 13
- Спиральное сверло из высокосортной быстрорежущей стали согласно DIN 338, после роликовой прокатки, цилиндрическое, праворежущее, тип N, заточка на боковой поверхности конуса 118°, допуск по диаметру h8, поверхность черная, подходит для сверления стали, цветных металлов, легированного и нелегированного стального литья. Прочность при растяжении до 900 Н/мм². 25 предметов в прочной пластиковой кассете
Преимущества
- Поставляется в удобном боксе
- Изготовлены из быстрорежущей стали по DIN 338