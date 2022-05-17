Набор сверл Metabo 627159000, 25 штук

Преимущества

Поставляется в удобном боксе

Изготовлены из быстрорежущей стали по DIN 338



Спиральное сверло из высокосортной быстрорежущей стали согласно DIN 338, после роликовой прокатки, цилиндрическое, праворежущее, тип N, заточка на боковой поверхности конуса 118°, допуск по диаметру h8, поверхность черная, подходит для сверления стали, цветных металлов, легированного и нелегированного стального литья. Прочность при растяжении до 900 Н/мм². 25 предметов в прочной пластиковой кассете