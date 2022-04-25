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Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
5.0
2
779 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
    Арт. 9013635119
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
    Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук

      Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук

      779 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Диаметр, мм
      		2, 3, 4, 5, 6, 8
      Все характеристики
      779 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Metabo 627160000 поставляет в удобной пластиковой упаковке. В ней размещены сверла, которые изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки. С помощью данной оснастки осуществляют работу по металлу.

        Преимущества 

        •  Удобная пластиковая упаковка
        • Сверла быстрорежущей стали 