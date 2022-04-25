Набор сверл Metabo 627160000, HSS-R, 2-8 мм, 6 штук
Арт. 9013635119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|6
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Диаметр, мм
|2, 3, 4, 5, 6, 8
- Набор Metabo 627160000 поставляет в удобной пластиковой упаковке. В ней размещены сверла, которые изготовлены из быстрорежущей стали при помощи роликовой прокатки. С помощью данной оснастки осуществляют работу по металлу.
Преимущества
- Удобная пластиковая упаковка
- Сверла быстрорежущей стали
- Удобная пластиковая упаковка