Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук

Преимущества

Имеют металлический бокс удобный для хранения и транспортировки

Титан-нитридное покрытие



Предназначены для работы по металлу

Набор сверл Metabo 627173000 поставляется в металлическом боксе, удобном для хранения и транспортировки оснастки. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и имеют титан-нитридное покрытие. Такая оснастка служит очень долго. Рекомендуют использовать совместно с охлаждающей жидкостью. Применяют для работы по металлу. В комплекте 19 шт.: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм;