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Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
5.0
2
6 869 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
    Арт. 9013635123
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
    Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
    Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук

      Набор сверл Metabo 627173000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук

      6 869 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      6 869 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Metabo 627173000 поставляется в металлическом боксе, удобном для хранения и транспортировки оснастки. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и имеют титан-нитридное покрытие. Такая оснастка служит очень долго. Рекомендуют использовать совместно с охлаждающей жидкостью. Применяют для работы по металлу. В комплекте 19 шт.: 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм; 7 мм; 7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 9 мм; 9,5 мм; 10 мм;

        Преимущества

        • Имеют металлический бокс удобный для хранения и транспортировки
        • Титан-нитридное покрытие
        • Предназначены для работы по металлу  