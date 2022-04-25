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Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
5.0
2
1 599 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
    Арт. 9013635124
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
    Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
    Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
      Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук

      Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук

      1 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		6
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      1 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Metabo 627171000 поставляется в пластиковой упаковке, удобной для хранения и транспортировки оснастки. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и имеют титан-нитридное покрытие. Такая оснастка служит очень долго. Рекомендуют использовать совместно с охлаждающей жидкостью. Применяют для высверливания отверстий в металле. В комплекте 6 шт.: 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм;

        Преимущества

        • Пластиковая упаковка удобна для хранения и транспортировки оснастки
        • Титан-нитридное покрытие