Набор сверл Metabo 627171000, HSS-TiN, 2-8 мм, 6 штук
Арт. 9013635124
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|6
|
Диаметр, мм
|2
- Набор сверл Metabo 627171000 поставляется в пластиковой упаковке, удобной для хранения и транспортировки оснастки. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали и имеют титан-нитридное покрытие. Такая оснастка служит очень долго. Рекомендуют использовать совместно с охлаждающей жидкостью. Применяют для высверливания отверстий в металле. В комплекте 6 шт.: 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм;
Преимущества
- Пластиковая упаковка удобна для хранения и транспортировки оснастки
- Титан-нитридное покрытие