Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

Набор ЗУБР 2922-H5 включает в себя 5 сверл размером 4; 5; 6; 8; 10 мм. Он предназначен для ударного сверления бетона, кирпича и камня. Оснастка изготовлена из инструментальной стали ВК8. У сверл угол заточки при вершине 130° и П-образная спираль. Этот набор подойдёт не только для простых бытовых работ, но и для различных случаев профессиональным строителям. Упакован в боксе.

Преимущества

Усиленная пластина из твердого сплава "ВК8" с углом заточки в 130°, закреплённая жаростойким припоем, существенно увеличивает скорость сверления, а также повышает износостойкость сверла в процессе эксплуатации

Усиленный стальной стержень понижает динамические нагрузки при ударе

Шлифованная поверхность сверла в сочетании с фрезерованной П-образной спиралью ускоряет отвод продуктов сверления, снижая нагрев инструмента