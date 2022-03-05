Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
Арт. Х1513577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|4, 5, 6, 8, 10
- Набор ЗУБР 2922-H5 включает в себя 5 сверл размером 4; 5; 6; 8; 10 мм. Он предназначен для ударного сверления бетона, кирпича и камня. Оснастка изготовлена из инструментальной стали ВК8. У сверл угол заточки при вершине 130° и П-образная спираль. Этот набор подойдёт не только для простых бытовых работ, но и для различных случаев профессиональным строителям. Упакован в боксе.
Преимущества
- Усиленная пластина из твердого сплава "ВК8" с углом заточки в 130°, закреплённая жаростойким припоем, существенно увеличивает скорость сверления, а также повышает износостойкость сверла в процессе эксплуатации
- Усиленный стальной стержень понижает динамические нагрузки при ударе
- Шлифованная поверхность сверла в сочетании с фрезерованной П-образной спиралью ускоряет отвод продуктов сверления, снижая нагрев инструмента