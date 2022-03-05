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Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
5.0
2
350 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
    Арт. Х1513577
    5.0
    2
    Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
    Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
      Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук
      Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

      Набор сверл по бетону Зубр 2922-Н5, 4/5/6/8/10 мм, 5 штук

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513577
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 5, 6, 8, 10
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ЗУБР 2922-H5 включает в себя 5 сверл размером  4; 5; 6; 8; 10 мм. Он предназначен для ударного сверления бетона, кирпича и камня. Оснастка изготовлена из инструментальной стали ВК8. У сверл угол заточки при вершине 130° и П-образная спираль. Этот набор подойдёт не только для простых бытовых работ, но и для различных случаев профессиональным строителям. Упакован в боксе.

        Преимущества

        • Усиленная пластина из твердого сплава "ВК8" с углом заточки в 130°, закреплённая жаростойким припоем, существенно увеличивает скорость сверления, а также повышает износостойкость сверла в процессе эксплуатации
        • Усиленный стальной стержень понижает динамические нагрузки при ударе
        • Шлифованная поверхность сверла в сочетании с фрезерованной П-образной спиралью ускоряет отвод продуктов сверления, снижая нагрев инструмента