Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
Арт. О00000013532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|19
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Диаметр, мм
|1, 19
- Набор из 19 свёрл с шагом через 0,5 мм, от 1 мм. до 19 мм. Свёрла по металлу HSS изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в металле. Свёрла упакованы в металлический кейс для удобства хранения и использования.
Преимущества
- Изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката
- Упакованы в металлический кейс