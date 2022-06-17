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Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
    Арт. О00000013532
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
    Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS
      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS

      Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013532
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор из 19 свёрл с шагом через 0,5 мм, от 1 мм. до 19 мм. Свёрла по металлу HSS изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в металле. Свёрла упакованы в металлический кейс для удобства хранения и использования.

        Преимущества

        • Изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката
        • Упакованы в металлический кейс