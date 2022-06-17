Набор сверл по металлу Вихрь 73/10/6/18, HSS

Преимущества

Изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката

Упакованы в металлический кейс



Набор из 19 свёрл с шагом через 0,5 мм, от 1 мм. до 19 мм. Свёрла по металлу HSS изготовлены из быстрорежущей стали методом винтового проката. Предназначены для сверления отверстий в металле. Свёрла упакованы в металлический кейс для удобства хранения и использования.