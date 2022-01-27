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Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук
    Арт. 901366
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук
    Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук

      Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901366
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл Makita D-29876 пригодится для производства работ по сверлению отверстий различного диаметра в металлических деталях или поверхностях. В комплект включены 19 сверл, диаметр которых составляет от 1 до 10 мм, с шагом 0.5 мм. Изделия изготовлены из высококачественной стали, обладающей значительными режущими свойствами. Цилиндрический хвостовик сверл гарантирует широкую совместимость с электроинструментом любых производителей. Упаковка набора Makita D-29876 представляет из себя компактный кейс, который, благодаря наличию петли для подвешивания, Вы сможете разместить на любой вертикальной поверхности.