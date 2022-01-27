Набор сверл по металлу Makita D-29876, 1-10 мм, 19 штук

Набор сверл Makita D-29876 пригодится для производства работ по сверлению отверстий различного диаметра в металлических деталях или поверхностях. В комплект включены 19 сверл, диаметр которых составляет от 1 до 10 мм, с шагом 0.5 мм. Изделия изготовлены из высококачественной стали, обладающей значительными режущими свойствами. Цилиндрический хвостовик сверл гарантирует широкую совместимость с электроинструментом любых производителей. Упаковка набора Makita D-29876 представляет из себя компактный кейс, который, благодаря наличию петли для подвешивания, Вы сможете разместить на любой вертикальной поверхности.



